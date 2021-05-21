新北市長侯友宜上午視察警察局疫調分析中心。（新北市政府提供）

新北市長侯友宜上午視察警察局疫調分析中心。（新北市政府提供）

新冠肺炎疫情嚴峻，新北市警局成立「新北市政府疫調分析中心」，徵召200餘名內勤幹員擔任疫調義勇軍，詢問確診者發病前後的活動史，運用「治安交通視覺化分析決策平台」分析疫情資料，利用紅、橘、綠不同顏色，搭配數字標記經過的足跡人次，視覺化呈現疫情熱區，讓數據能協助防疫決策。新北市長侯友宜也在21日上午前往視察。

新北市府表示，警察局每日80名內勤幹員輪值協助疫調，遇到不願配合的民眾，員警利用辦案精神，循循善誘，曉以大義，甚至啟動辦案鷹眼小組調閱路口監視器，詳實記載確診個案發病前後的活動足跡及接觸者，資訊室同仁再將這些足跡逐點定址轉經緯度，利用電子地圖視覺化呈現疫情熱區。

資訊室主任張俊揚說，本局視覺化分析決策平臺原本是運用於治安與交通的專案分析，想不到在這次防疫工作中也能發揮關鍵成效。

警察局視覺化分析決策平台是以資料視覺化的方式將資料數據轉為地圖點位，協助各單位更直覺地辨別資料之規律性及關聯性。

本次分析確診個案活動足跡及居住地，利用紅、橘、綠不同顏色，搭配數字標記經過的足跡人次，視覺化呈現疫情熱區，讓各地區疫情嚴重程度一目瞭然。

警察局長黃宗仁說，本局將疫調分析結果回饋給新北市政府團隊，作為疫情風險監控與管理，同時讓各區里進行高風險區域清消作業。

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(中時 )