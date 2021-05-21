本土疫情持續升溫，已經連續6天單日破百例確診，而現階段全球晶片短缺仍嚴重。美媒報導，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章周四 (20 日) 受訪時表示，美國若能協助台灣取得更多新冠疫苗，將有助於保護關鍵半導體業。

李光章說，目前台灣確診數上升雖尚未對半導體業造成影響，但如果持續太久，可能會出現運送上的難題。他表示，台灣已向拜登政府爭取新冠疫苗，希望白宮能儘快做出決定，協助控制疫情。

報導指出，李光章的說法或能引發陷於晶片荒的美國政府的回應。台灣至今取得疫苗數量很少，僅31.5萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗，目前已施打24.5萬劑，約當地0.5%人口接種。

美國總統拜登日前表示，將於6月底前釋出2000萬劑疫苗到海外；消息人士透露，美國政府已在幫忙台灣，協調疫苗製造商加速供貨。台灣駐美代表蕭美琴說，正試圖確保已訂購的莫德納（Moderna）疫苗如期於6月送抵台灣。

路透報導，美國商務部長Gina Raimondo周四再度召開半導體視訊會議，與美國

汽車業高層和相關產業領袖商討晶片短缺問題。Raimondo本月初表示，正在尋求台積電優先滿足美國汽車製造商的需求，以紓解晶片短缺的難題，同時搶救美汽車業工人的飯碗。

(中時新聞網)