【旅遊經 洪書瑱報導】

中央流行疫情指揮中心5月19日下午宣布全國均提升到三級警戒，各地的防疫措施也因應疫情做滾動式調整，其中被國人視為後花園的東台灣，封閉型熱門的景點、各項服務等，均暫停對外開放及營業，即使是開放型景點，東管處也會派員加強宣導遊客勿前往等！

東管處管轄包括：小野柳、三仙台、八仙洞與附屬遊客中心、賣店；石梯坪等遊憩區，都歷、奚卜蘭、秀姑巒溪、花蓮、綠島等遊客中心，小野柳、石梯坪、瑞穗、綠島紫坪等四處露營區，成功海洋環境教室、磯崎海濱遊憩區、綠島朝日溫泉，水往上流、北回歸線市集，都蘭頭目之家、月光小棧、金樽咖啡、東河橋賣店、都歷園區月光海咖啡屋、成功海濱公園好時好日咖啡、靜浦工坊、靜浦驛站(陶甕百合春天餐廳)、奇美泛舟中點賣店、芭崎賣店、花蓮觀海樓(11不捨餐廳)，及阿美民俗中心旮亙樂團、三仙台努瓦里岸文化劇場寶抱鼓展演均停止對外開放。另，瑞穗泛舟活動暫停營業，綠島柴口、石朗、大白沙等水域活動區域之入口封閉。其他開放型景點，也會加強宣導遊客勿前往，並機動派員至景點勸離遊客，遵守室外10人管制。

除此之外，除了景點等停止對外開放外，在防疫在三級警戒期期，所辦理的相關活動，採延期或暫停辦理，如：2021秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽、2021東海岸大地藝術節暨首場月光海音樂會、綠島過山古道尋寶趣、晉領號賞鯨活動、夜訪小野柳等，以及臺灣好行東部海岸線、玉長豐濱線亦暫停營運至6月8日。

東管處表示，針對遊客經常接觸之處，如按鈕、電源開關、門把、扶手、廁所水龍頭及便器、遊樂設施等區域，用酒精、稀釋漂白水、次氯酸水等擦拭消毒1天6次(上午3次、下午3次)。

相關訊息可至官網或「防疫專區」網址或粉絲專頁「【Nga'ayho】你好，東海岸」)查詢！

(中時新聞網)