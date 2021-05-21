銘傳大學今在臉書公布，台北校區20日晚間有1名會計系的同學確診，該確診學生家住在三峽，並沒有住學校宿舍裡面，每天通勤上下學。據了解，該生的母親15日被確診，因此推測是居家傳染。
銘傳大學表示，為了維護全校師生的安全，在5/12、5/13、5/14日曾到確診同學班上上課的人，請做好自主健康管理，不要外出。
銘傳大學也說，目前已通知被匡列需要隔離者，請大家無需恐慌，台北校區17日即已實施遠距教學，會計系教學區及鄰近區域也全面消毒。
(中時新聞網)
銘傳大學今在臉書公布，台北校區20日晚間有1名會計系的同學確診，該確診學生家住在三峽，並沒有住學校宿舍裡面，每天通勤上下學。據了解，該生的母親15日被確診，因此推測是居家傳染。
銘傳大學表示，為了維護全校師生的安全，在5/12、5/13、5/14日曾到確診同學班上上課的人，請做好自主健康管理，不要外出。
銘傳大學也說，目前已通知被匡列需要隔離者，請大家無需恐慌，台北校區17日即已實施遠距教學，會計系教學區及鄰近區域也全面消毒。
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