基隆市政府確診個案持續攀升，只有1案感染源來自桃園，其餘都和萬華群聚案有關。基隆市長林右昌說，確診案例的確都有相同模式，即是有萬華旅遊史、消費史，再轉為家庭群聚，其中又以成功市場攤販（案2564）、得義里民活動中心歌唱群聚（案2305）最讓人憂心。

林右昌表示，分析基隆確診案例，可發現模式雷同，多數為萬華群聚案件衍生個案從萬華消費、旅遊後，回到基隆傳染給家人，這點比較嚴重。也呼籲民眾無論室內室外，都必須戴口罩，即便回到家裡也要勤洗手，回家後若沒出門，要立即將口罩丟棄處理，避免傳染給家人。

他說，目前有2例使人憂心，一為60多歲的成功市場男攤販（案2564），曾有萬華消費史，市府得到最新消息，其一雙兒女、女婿也全數中標，預計中央今日會宣布。二則為50多歲婦人（案2305），由於10日曾在德義里民活動中心參與歌唱活動，相關接觸者有9名，未來將擴大採檢，將一起歌唱的民眾家人也匡列進去。

此外，林右昌表示，基隆已升3級警戒，昨日已宣示市民即使倒垃圾也要戴口罩，若未落實將開罰，目前為止已有14件裁罰案例，將移送衛生局處理，他也提醒在公園、橋下空間泡茶的民眾，或早起晨跑的人，都應按照規定，一但觸法絕不寬貸。

(中時 )