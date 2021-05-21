澳洲媒體今天報導，澳洲如果接受華為提供5G設備的話，未來只要中國政府一聲令下，就足以全面癱瘓澳洲的5G網路系統。

「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）及墨爾本「世紀報」（The Age）今天同時刊登「雪梨晨驅報」記者哈特契爾（Peter Hartcher）的報導，其中內容主要引用哈特契爾近日發表新書「紅區：中國的挑戰及澳洲的未來」（Red Zone: China’s Challenge and Australia’s Future）內容。

報導披露，澳洲聯邦政府的網路安全情報單位曾經研判，指如果接受華為提供5G設備的話，澳洲政府必須要配合執行300項安全措施；不過，即使有關措施全數執行，只要中國政府一聲令下，還是可以隨時全面癱瘓澳洲的5G網路。

哈特契爾在今天的報導中指出，「澳洲通訊局」（Australian Signals Directorate）曾經針對華為進行超過8個月的研究，並試圖研擬出一套可以接受的安全措施；不過，「澳洲通訊局」最後還是向聯邦政府建議，引進華為5G設備的風險太大，簡直是無可能防範。

澳洲聯邦政府於2018年下令禁用華為5G設備；澳洲是全球第一個這樣做的國家。隨後，中國政府曾多次要求澳洲撤銷禁令。

「雪梨晨驅報」和「世紀報」曾於2020年11月18日報導提到，一位不具名的中國官員公開一份來自中國駐澳洲大使館的檔案，內容為14項澳洲得罪中國的事項，其中澳洲禁止華為供應5G設備，就是檔案提及的第二件事項。

哈特契爾在今天的報導中引述新書「紅區：中國的挑戰及澳洲的未來」提及一不具名澳洲高級情報官員。這名情報官說，要是引進華為5G設備的話，最大的風險並非中國可藉此向澳洲執行諜間活動，而是中國政府有可能全面癱瘓澳洲的5G網絡。

該名情報官提醒，有別於3G或4G網路安全風險僅涉及電話竊聽等問題；5G網路的風險，將會延伸至廣大社會和經濟層面。他解釋，5G網路系統一旦被癱瘓，將影響到「污水排放廠停頓、乾淨的飲用水無法輸送到家家戶戶、公共交通網絡停頓、電動車的自動駕駛功能停頓等。」

儘管華為聲稱，要是中國政府下達違反澳洲國家利益的指令，華為將不會聽從配合中國政府。但該情報官認為華為的說法是可笑的；他說：「如果中國共產黨要求華為執行違反澳洲國家利益的任務，它是一定得執行的。」

報導又提到，中國政府於2017年通過法律命令，規定所有國企和民企都得配合協助中國政府的國家安全工作。

據中國國防部網站公布消息指出，2017年6月27日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第二十八次會議通過「中華人民共和國國家情報法」，其中「第七條」明文規定「任何組織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作」。

(中央社)