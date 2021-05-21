F-35隱形戰機

到了今年秋天，美國F-35專案即將滿20歲，而這比許多傳奇戰機的使用壽命都長。例如，B-36在1946年首飛13年後退役，而F-86也在首飛後18年內退役。

然而，據《防務一號》（Defense One）網報導，F-35在問世近20年，至今耗費1776億美元（近5兆台幣）後，就性能來說，還是沒準備好全速量產的原型機。到目前為止，它仍有近900種設計瑕疵，無法可靠地有效執行任務。而以美國空軍所需的數量來說，它們也貴得難以負擔。

分析指出，美國空軍在讓其他主要的武器服役前，既可以，也該從這痛苦的經驗中汲取一些十分重要的教訓。五角大廈2001年是根據F-35的技術驗證機，而不是準備好生產的戰機，而簽下研製合約的。接下來20年顯示，當初所做的戰力承諾是不切實際的。如今美國空軍有超過400架F-35，但在它們接近原本計畫的目標前，都需要經過多年昂貴的升級。

分析說，生產未成熟和未經驗證的技術固然浪費了納稅人的錢，但更重要的，就是這損及備戰力，也危及人命。猶如五角大廈前採購、科技暨後勤次長，也是目前的空軍部長提名人肯達爾（Frank Kendall）所說的，倉促生產F-35是「採購失當」。的確，國家軍事航空安全委員會（National Commission on Military Aviation Safety, NCMAS）發現，F-35意外高昂的維修費大大消耗了其他戰機專案的資源。

而隨著加速採購F-35流程，更可能使這左支右絀的狀況變本加厲。國防承包商經常宣稱，他們能以可負擔的價格，提供具有革命性戰力的新武器，等國會一通過相關專案，他們就四處撒錢，以鞏固政治支持力，使專案縱使成本上升，也幾乎不可能被砍。

分析指出，五角大廈應該針對計畫的任務，盡量只採購最簡單的工具。由於F-35多用途戰機需要分身，以滿足6個夥伴國家空軍，海軍和海軍陸戰隊不同的需求，因此與生俱來就是款複雜的戰機。而相關承包商會盡可能找轉包商，以獲取政治支持，讓國會和媒體不敢貿然挑戰。

(中時新聞網)