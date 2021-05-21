北市1名辣妹去年穿著短裙上街，一度在路上彎下腰撿垃圾，突然被路人提醒：「好像你被偷拍了」，辣妹因此氣得報警，對疑似偷拍的江姓男子提告。江男喊冤，辯稱他只是在和女友視訊通話，因檢警未在江男手機內發現偷拍照片，台北地檢署因此處分不起訴。

警方移送指出，江男2020年10月29日晚間6時許，在台北市中正區某巷道內，見辣妹穿著短裙，彎腰屈身整理地上垃圾，竟持智慧型手機在旁使用相機功能，偷拍辣妹的裙底風光，涉嫌妨害秘密。

辣妹供稱，她被偷拍時渾然不知，是附近路人主動提醒她：「妳蹲下時，裙子好像滿短的，剛剛妳被偷拍了」，路人並手指在旁用手機的江男，她才追著江男質問並報警。

因江男否認犯行，辯稱他當時是使用視訊功能與女友對話，所以才會舉著手機，並沒有拍攝辣妹身體的隱私部位，路人也只是籠統稱「好像被偷拍」，沒有明確告知偷拍具體部位及內容，且獲報到場處理的員警也未在江男手機內發現偷拍照，而妨害秘密罪也不處罰未遂犯，檢察官因此依罪嫌不足處分不起訴。

(中時 )