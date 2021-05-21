立法院21日院會為防範新冠肺炎疫情，議場內各委員的座位間架起透明隔板。（姚志平攝）

國民黨立法院黨團臉書今放上國軍化學兵在立法院消毒照片；並發文表示，本黨團主張立院暫時停會，就是盼望立法院不要淪陷。「 當權者們！你們聽到了嗎？」

立法院長游錫堃日前召集朝野協商，決議自5月22日至5月28日暫停院會及委員會；5月31日將加開院會，完成預算新台幣6300億元的《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》三讀。

國民黨立院黨團今在臉書發文，「立法院淪陷？」；今早國軍化學兵在立院出現現在立法院狀況到底為何？公開透明是團結防疫的起點，本黨團主張立院暫時停會，就是盼望立法院不要淪陷，待疫情稍緩立即召開臨時會。

國民黨團指出，朝野全力支持防疫共同抗疫，才是面對頑強病毒上上之策，面對病毒沒人是局外人，全民防疫關鍵時刻，口罩戴好、口水收好，病毒當前少點算計，共享資訊、共同防疫，才有機會戰勝病毒。「當權者們！你們聽到了嗎？」

(中時 )