新華社21日報導，大陸國務院新聞辦21日發表《西藏和平解放與繁榮發展》白皮書。指在中共總書記習近平為核心黨中央領導下的西藏，更穩定繁榮，人民更幸福。

白皮書介紹，1951年5月23日，《中央人民政府和西藏地方政府關於和平解放西藏辦法的協定》（十七條協議）的簽訂，宣告西藏和平解放。從此，西藏人民永遠擺脫了帝國主義的侵略和羈絆。

白皮書指出，以和平解放為起點，西藏各族人民在中國共產黨的堅強領導下團結奮進，貫徹執行《十七條協議》，有力維護了國家主權、祖國統一和領土完整；進行民主改革，徹底廢除了政教合一的封建農奴制，百萬農奴翻身解放、當家作主，各族人民的根本利益得到保障；建立社會主義制度，實行民族區域自治，西藏社會制度實現了歷史性跨越；紮實推進改革開放和現代化建設，極大解放和發展了社會生產力，極大改善了西藏各族人民生產生活條件。

白皮書介紹，進入新時代，在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，在全國人民大力支持下，西藏脫貧攻堅全面勝利，社會大局更加穩定、經濟文化更加繁榮、生態環境更加良好、人民生活更加幸福，一個嶄新的社會主義新西藏呈現在世人面前。

白皮書指出，當前，在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，全面貫徹中央第七次西藏工作座談會精神，團結一心、銳意進取，為譜寫中華民族偉大復興中國夢西藏篇章而努力奮鬥。

(中時 )