桃園市各公園遊具全部圍籬圍住，避免群聚感染。（賴佑維攝）

桃園市長鄭文燦視察公園防疫措施，針對籃球框拆除引起民眾討論？鄭文燦說，過去經驗是若綁住籃框，一樣會被拆開打球。因此決定拆除，也趁機保養，其他網球、羽球、排球網也都拆除，避免群聚。

鄭文燦表示，為了加強社區的防疫等級，全桃園797個公園禁止飲食、禁止群聚、強制戴口罩，公園裡的運動設施停止使用，遊戲設施包括遊具也一律用圍籬圍起來，避免青少年跟兒童群聚。也會加強公園的巡邏稽查。

媒體詢問有必要到拆下籃框嗎？鄭文燦說，過去經驗是，如果綁起來，青少年還是會把它拆開，所以直接把籃框拆下來，也趁機保養一下。

媒體也詢問，篩檢站說30個，但目前僅有14個夠嗎？鄭文燦說，30個採檢站是按照桃園市生活圈規畫，另外是要按照疫情發展，如果大流行要全面性的篩檢，那當然就要30個。

鄭文燦也說，桃園已經購買了食藥署核准的PCR檢測儀器，目前購買15部加上6500試劑給11家責任醫院，民眾住院前，必須採取兩個方式，第一個是標準程序送實驗室的PCR檢測，或者是用PCR的快篩進行檢測，確認陽性後，讓病人可以在短時間內住院。鄭文燦強調，採取PCR，準確度幾乎到達百分之百的檢測模式，對醫院的保護才是比較方便的。

(中時 )