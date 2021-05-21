民進黨立委羅致政19日帶頭抨擊新北市長侯友宜的防疫部署落後，「是瞎忙還是裝忙？」新北市議員何博文、張志豪也陸續跟進開火。這兩天有網友則是湧入侯友宜臉書貼文留言，有人說「市長和市府團隊加油辛苦了，每一件事情您總是超前部署絕不怠慢」、「認真做事的市長是新北市民的福氣」、「靠中央就完了」、「魄力贏過所有中央」。

對於羅致政質疑侯友宜防疫部署落後還「裝忙」，國民黨發言人江怡臻20日表示，新北防疫旅館一年多來都足夠，因應未來疫情升溫，還一口氣增加621房，預計5月底達到1741房。侯友宜當天也在臉書表示新北市防疫旅館目前有1120間房，住房率約6成，維持4成空房備用，不僅數量充足還能支援外縣市使用，請不要以訛傳訛，絕對沒有外界所傳數量不夠的問題，請大家放心。

對此，這兩天有不少網友紛紛在侯友宜粉專貼文底下留言力挺，「辛苦了市長」、「市長幹的好，就是做大事的人，你的魄力贏過所有中央只會領我們納稅錢不做事的人」、「中央只會講大話」、「指望不上防疫中心，只能靠市府團隊了」。

但也有網友表達心聲「怎麼連篩檢站都設不出來」、「中和還是有人講話不戴好口罩或直接拿掉口罩，希望可以重罰」、「多增加幾處社區篩檢站」。

網友在侯友宜臉書留言。(取自侯友宜臉書)

(中時新聞網)