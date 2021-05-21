慧洋-KY(慧洋海運公司)(2637)今天召開股東會，原本公司計畫每股配發1元現金股息，經股東提案表決，通過增加配發0.5元的現金股息，加計原來的股息，今年將配發1.5元現金股息。

金管會宣布5月24日到6月30日股東會全面延後至7月到8月擇日舉行，慧洋-KY今天股東會照常舉行，並提供線上直播會議連結，整場股東會進行還算順利。

慧洋—KY今天股東會董事長藍俊昇主持，會中承認2020全年財務及營業報告書，董事會原擬每股配發現金股息1元，但考量近期航運市況熱絡，公司營運狀況良好，股東會表決通過每股增加配發0.5元現金股息，加計原來的1元，今年預計將配發現金股息1.5元，以回饋股東支持。

慧洋-KY 2020年合併營收為119.39億元，營業毛利為16.57億元，稅後盈餘為1.11億元，每股盈餘為0.12元；今年第1季合併營收為35.37億元，營業毛利為10.27億元，單季合併毛利率為29.05%，稅後盈餘為8.89億元，每股盈餘為1.19元；累計前4月合併營收為49.18億元，年成長33.27%。

(時報資訊)