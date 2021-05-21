因金價連續6日收漲，且登上4個月高點，引發部分投資人於假日前夕獲利了結，進而拖累金價走軟，不過因美國公債殖利率下滑而限制跌幅，另外白銀和鈀金皆跌逾1%；截至台北時間5月21日上午11點20分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

6月黃金下跌9.1美元，報每盎司1872.8美元。

7月白銀下跌0.302美元，報每盎司27.765美元。

7月白金下跌3美元，報每盎司1202美元。

6月鈀金下跌37.2美元，報每盎司2833美元。(商品行情網)

(時報資訊)