《商情》黃金亞洲電子盤走軟 11:432021/05/21 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因金價連續6日收漲，且登上4個月高點，引發部分投資人於假日前夕獲利了結，進而拖累金價走軟，不過因美國公債殖利率下滑而限制跌幅，另外白銀和鈀金皆跌逾1%；截至台北時間5月21日上午11點20分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 6月黃金下跌9.1美元，報每盎司1872.8美元。 7月白銀下跌0.302美元，報每盎司27.765美元。 7月白金下跌3美元，報每盎司1202美元。 6月鈀金下跌37.2美元，報每盎司2833美元。(商品行情網) 《國際油價》原油亞洲電子盤走堅 《商情》黃金亞洲電子盤持穩近4個月高點 (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #走軟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《其他電子》鴻海站穩百元關 外資看後市不變 10:352021/05/18 財經 《商情》美元走軟 支撐紐約期金漲至4個月高點 10:012021/05/18 財經 《商情》美元走軟 紐約棉花收漲 10:012021/05/18 財經 《熱門族群》訂單助威營運 德微、虹揚-KY奮勇衝 12:002021/05/18 財經 《商情》現貨走強支撐 大豆和玉米收揚 10:182021/05/18 財經 《電腦設備》神達體質佳 投信力挺 09:102021/05/18 財經 《類股》鋼筋、型鋼連漲 豐興、東和鋼鐵Q2續旺 10:352021/05/18 財經 《商情》逢低回補 亞洲橡膠止跌反彈 10:182021/05/18 財經 2021國慶煙火 重返高雄榮耀登場 07:002021/05/18 生活 台股翻紅盤中大漲逾700點 利空出盡還是假突破？ 12:342021/05/18 財經 《電子通路》文曄庫藏股護盤 Q2、Q3半導體庫存估是最低點 09:102021/05/18 財經 財經熱門新聞 3大利空爆了！謝金河1句示警台股 散戶注意 - 財經 謝勤益：面板供需Q4反轉 - 財經要聞 - 工商時報 他喊話老美：快給台灣更多疫苗 保護關鍵晶片 - 財經 H組永不停電 專家洩這區房價沒說的秘密 - 財經 航運股發燙 量史上新高 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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