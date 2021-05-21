歐盟內部市場專委Thierry Breton周四指出，歐盟已經準備好大筆資金，用於擴大歐洲半導體製造業，並支援運算晶片供應鏈。

Breton在前往半導體設備商艾司摩爾(ASML)總部開會後表示，歐洲需要先擴展中階晶片的製造能力，才能實現到2030年將半導體生產的全球占比提升到20%，以及生產2奈米晶片的目標。

歐盟正在推動由歐洲半導體公司組成的聯盟，其中包括艾司摩爾、英飛凌、意法半導體。Breton指出，此一聯盟與美國、中國、南韓支援本國晶片製造商的計畫相仿；Breton並希望能吸引全球三大晶片製造商包括台積電、三星電子和英特爾，在歐洲建立一家頂尖的製造工廠。

Breton表示，資金將來自數個歐盟的計畫，包括8000億歐元的新冠復甦基金，其中的20%是用於歐洲的數位轉型。Breton希望能迅速行動。他更表示。這是幾個月內的問題，而不是幾年的問題。

艾司摩爾執行長Peter Wennink表示，歐洲已經開始支援研發基礎建設，這對未來5年的發展非常重要，而歐洲企業也在汽車晶片上擁有優勢。

(時報資訊)