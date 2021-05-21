隨著歐美新冠疫苗接種率佳，促使更多民眾出遊，投資者對今年夏天燃料需求仍然保持樂觀，而若美伊核協議談判出爐，下半年伊朗將提供約100萬桶/日的石油供應，盤中油價反彈，顯示投資者支持伊朗原油供應的恢復；周五(5/21)截至台北時間上午11點25分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-6月輕質原油期貨上漲0.11美元，報每桶62.05美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨上漲0.10美元，報每桶65.21美元。(商品行情網)

(時報資訊)