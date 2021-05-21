《國際油價》原油亞洲電子盤反彈 11:432021/05/21 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著歐美新冠疫苗接種率佳，促使更多民眾出遊，投資者對今年夏天燃料需求仍然保持樂觀，而若美伊核協議談判出爐，下半年伊朗將提供約100萬桶/日的石油供應，盤中油價反彈，顯示投資者支持伊朗原油供應的恢復；周五(5/21)截至台北時間上午11點25分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-6月輕質原油期貨上漲0.11美元，報每桶62.05美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨上漲0.10美元，報每桶65.21美元。(商品行情網) 《國際油價》原油亞洲電子盤走堅 《商情》黃金亞洲電子盤持穩近4個月高點 (時報資訊) #供應 #報每桶 #伊朗 #原油 #國際油價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》歐股持平 對亞洲疫情擔憂加劇 09:442021/05/18 財經 《熱門族群》外資回頭 貨櫃三雄亮燈 10:522021/05/18 財經 《商情》逢低回補 亞洲橡膠止跌反彈 10:182021/05/18 財經 《電子通路》文曄庫藏股護盤 Q2、Q3半導體庫存估是最低點 09:102021/05/18 財經 《類股》鋼筋、型鋼連漲 豐興、東和鋼鐵Q2續旺 10:352021/05/18 財經 《商情》美元走軟 紐約棉花收漲 10:012021/05/18 財經 國戰會論壇》分散式作戰之比特幣（譚傳毅） 10:002021/05/18 海納百川 《台北股市》盤中焦點股：中鋼、台積電、長榮、群創、萬海、國泰金 10:182021/05/18 財經 為鄉親請命 楊鎮浯籲中央同意金門自購大陸疫苗 10:442021/05/18 政治 穆斯克發推文 比特幣價格創三個月新低 11:502021/05/18 財經 《期貨》甩開疫情隱憂 5月台指期開盤大漲300點 09:102021/05/18 財經 財經熱門新聞 3大利空爆了！謝金河1句示警台股 散戶注意 - 財經 謝勤益：面板供需Q4反轉 - 財經要聞 - 工商時報 他喊話老美：快給台灣更多疫苗 保護關鍵晶片 - 財經 H組永不停電 專家洩這區房價沒說的秘密 - 財經 航運股發燙 量史上新高 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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