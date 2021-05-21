有美系外資示警，大砍半導體財測，認為智慧型手機面臨修正風險，揮刀砍16檔半導體個股目標價，聯發科也包括在內，但今有另外一家美系外資力挺，認為聯發科(2454)第二季營運動能依舊強勁，且下半年將有機會拿下更好的市占率以及平均售價，維持聯發科買進評等、目標價1740元。

美系外資表示，儘管現階段市場針對智慧型手機訂單減少出現雜音，加上台灣疫情升溫，全台警戒升至3級，但聯發科對於第二季展望依舊維持強勁成長的樂觀預期，主要動能來自於全面性的需求增長，有鑑於聯發科對於業務的正向看法，且資產負債表良好，故可以將現金股利支出提高到80~85%，近4年每股加發特別股利16元，現金殖利率相當吸引人，故維持聯發科買進評等、目標價1740元。

美系外資表示，因為印度智慧型手機市場轉弱，所以智慧型手機OEM廠商可能會削減其訂單，但聯發科目前依舊看到下游供應商的訂單有所增加，沒有看到對整體需求有任何影響，訂單的需求依舊超越聯發科所能供給的，現階段面對產能緊張，連發科也持續和供應鏈合作夥伴努力，盡可能滿足需求，確保並獲得供應鏈中足夠的產能仍然是聯發科最重要的事，因此，聯發科重申第二季營收增長10~18%預期不變。

美系外資表示，聯發科也持續透過更佳的產品組合來提升毛利率，天璣1200定位於高端5G手機，相較先前產品具有更高的ASP和利潤率，另外，基於ARM的Chromebook產品滲透率也持續提升。展望下半年，聯發科智慧型手機市場將有機會拿下更好的市占率以及平均售價，以今年前5月的銷售狀況來看，聯發科預計今年全球整體5G智慧手機出貨量將超過5億支的預期不變，且目前產品持續緊繃，供應鏈都積極在滿足客戶需求，市場對於庫存修正的預期恐過於擔憂。

(時報資訊)