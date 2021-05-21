路透社21日一份最新調查，有近70％日企希望取消或延辦7月份的東京奧運會。因為大家都擔心，東奧會擴大新冠病毒傳染範圍，也會成為壓垮已亮紅燈的日本醫療系統最後一根稻草。

掐指一算，目前距離這場國際體壇盛事只剩約9周時間，而日本絕大部分地區都還在實施緊急狀態，最快也要等到31日才能解除。同時，日本的醫療資源也正面臨緊繃的試煉。

至於新冠疫苗接種率也特低，現在才有約4％日本民眾打過，是已開發國家中比例最低的。

這份從6日至17日進行民調顯示，有37％日企贊成取消東奧，而32％則希望能延辦。2月時，也做過類似的調查，當時只有29％的希望取消，而36％要延辦。

可見得離比賽愈近，取消聲浪愈高。

一家金屬業日企直接了當說，在目前情況下，東奧根本不可能還繼續辦下去。日本政府似乎防疫考慮不周，明顯只會增加民眾焦慮。

而日本一般民眾對東奧的看法，也跟這些企業雷同。因為許多東京人都說，對舉辦奧運會有種矛盾情結。

有人認為，舉辦東奧就像打開全世界新冠病毒進入日本的大門。但是這些運動員練習這麼久，就是為了能上場奪冠，想想後又會不忍心停辦。

不過，日本政府與國際奧委會獨排眾議，一再地拍胸脯保證東奧一定成行。目前在參加比賽的一萬多名運動員中，大約有70％已經被檢驗合格。

萬一又不幸屆時東奧無法舉辦的話，那麼有25％日企預估將會有很大的經濟損失。但是近60％表示，對經濟影響將是有限的，也有13％表示，對經濟不會有什麼衝擊。

(時報資訊)