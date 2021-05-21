連靜雯私下是個吃貨。（楠軒工作室提供）

連靜雯經營YouTube後反應熱烈，目前「女王小跟班」、「斜槓BOSS」系列，讓粉絲看到她不同面向，本周新系列「姐帶你吃喝玩樂」，跨足美食與旅遊領域，卻意外引來熱議。

有網友反應她在影片中沒戴口罩，連靜雯表示，YouTube影片皆是幾個月前錄好的，近期因疫情關係，每天都乖乖待在家，雖然無法外出，但也可以線上會議、直播與粉絲互動。她也呼籲大家「外出一定要戴口罩，沒事千萬別外出」。

經紀人也解釋，之前的幾支影片，連靜雯忙主持、餵食大家或參與活動，沒辦法好好吃，因此才發想企劃這個主題，讓身為吃貨的她可以享受美食跟玩樂，新系列完全是滿足她的心願，並強調影片都是在疫情升溫前錄製完成的。

連靜雯日前宣布成立麵食品牌「靜享」，首波推出酸菜與麻醬兩款蕎麥拌麵，烹飪簡易，上周末她在家線上直播與大家煮麵互動，6月初也將再推出新品，連她也迫不及待與大家見面。

《姐帶你吃喝玩樂》首集預告今晚8點在連靜雯YT頻道首播。

《姐帶你吃喝玩樂》形象片

(中時 )