台北時間5月21日據《Yahoo體育》消息，法國男籃公佈了東京奧運的大名單，其中包括五位NBA球員入選，而入選五位分別是戈貝爾(Rudy Gobert)、巴圖姆(Nicolas Batum)、福尼耶(Evan Fournier)、籃網卡巴洛特(Timothe Luwawu-Cabarrot)和尼克的尼里基那(Frank Ntilikina)，但奧運賽程與NBA季後賽時間有點衝突到，這是一個大問題。

Quelle équipe 🥵



Vincent Collet a dévoilé 𝐥𝐚 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞 des Bleus sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Tokyo 🔵⚪️🔴



Début de la préparation le 23 juin 👊#TeamFranceBasket pic.twitter.com/tqKUO46CH0 — Equipes de France de Basket (@FRABasketball) May 20, 2021

爵士擁有NBA最好戰績，並且會進入季後賽，這可能會使戈貝爾奧運計劃變得複雜，因為若他們打進總冠軍賽，有可能會在7月中到7月底左右舉行，最後第7戰大約定在7月22日，但東京奧運的首場男子籃球比賽將於7月25日舉行，其中法國要對上美國。對此戈貝爾說：「很明顯，若我們進入NBA總冠軍賽，而且進入第7場，可能會錯過開幕式，但希望能解決這個問題，」他也曾說自己真正假期將在奧運結束後，由此可見他非常渴望代表法國隊爭取獎牌。

在2019年FIBA世界盃，法國在銅牌戰擊敗缺少NBA巨星的美國，但法國在過去兩屆奧運四強賽中輸給西班牙，這也使法國名將帕克(Tony Parker)在沒獲得奧運獎牌情況下退休。本季戈貝爾出賽71場全先發，場均打30.8分鐘，平均貢獻14.3分13.5籃板1.3助攻和2.7阻攻，在攻守兩端都是球隊不可缺少大將，福尼耶本季轉到塞爾提克先發10次，場均打29.5分鐘，平均貢獻13分3.3籃板3.1助攻，巴圖姆則到了快艇，有38次先發，場均打27.4分鐘，貢獻8.1分2.1籃板2.2助攻，卡巴洛特只有先發7次，平均貢獻6.4分2.2籃板1.2助攻，尼里基那先發4場，場均貢獻2.7分1籃板0.6助攻。

目前隨著巫師打退溜馬，NBA東區八強已全數出列，所以塞爾提克的福尼耶、籃網卡巴洛特、尼克尼里基都有可能缺席奧運剛開始的比賽，而身處西區的爵士和快艇也一樣，爵士目前還要等待勇士和灰熊的勝者，才能確定季後賽首輪對戰對手，快艇則確定要與獨行俠正面廝殺，東區籃網和塞爾提克交手，尼克則對決老鷹。而這幾位法國戰將必須先沉下心來面對NBA季後賽，不管打到第幾輪，他們也得馬不停蹄參加奧運，所以在體能保持上非常重要。

(中時新聞網)