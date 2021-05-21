隨著本土疫情升溫、防疫警戒升至第三級，除了各級學校停課，政府機關與許多公司也紛紛實施分流或在家遠端上班，降低染疫風險，但有一名女網友發文抱怨，發現老公在家工作後，竟用軟體與女同事狂聊3小時，一看內容覺得女同事在家無聊，找老公閒聊，讓她看不下去問網友「遠端上班都這樣了，不曉得實際狀況是怎樣？」引發熱烈討論。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，夫妻倆因為疫情開始在家遠端上班，有時會看一下老公在幹嘛？卻發現老公與女同事的聊天話題，包括午餐吃什麼、女同事家的貓怎樣了、什麼電影好看、疫情好可怕等等。

雖然都是一些哈拉內容，卻讓原PO快抓狂發文直呼「大家能接受老公上班都在跟女同事聊天嗎？遠端上班都這樣了，不曉得實際狀況是怎樣，但他又說這沒什麼，只是和同事交流，真的好氣。」

貼文一出馬上釣出不少網友蓋樓留言「寧願跟女同事聊不跟老婆聊？」、「要是我也是會生氣或心裡不舒服」、「感情不都是從聊天開始萌芽的嗎」、「若只是寒暄就還好，聊3小時是怎樣」、「那就換你跟男同事交流、打遊戲、聊天、開視訊」。

不過也有人認為「結婚後就不能有異性朋友啊？今天居家上班，就是上班日啊，我不能邊工作邊用賴跟同事聊天偶爾問問工作哦」。

(中時新聞網)