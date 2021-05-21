新北市永和區、八里區2家藥局未繳回防疫口罩及酒精應收帳款共9萬元，遭衛生福利部食品藥物管理署催繳，因逾期仍未繳納，經移送法務部行政執行署新北分署執行後全數繳清。

新北分署表示，永和區某藥局未繳回防疫口罩及酒精應收帳款約6萬5000元，於2020年12月底移送新北分署執行，新北分署原同意義務人分期繳納，但義務人僅繳納1期，即中斷繳納，經新北分署廢止分期繳納，並查封藥局負責人坐落於板橋區的不動產，義務人隨即繳清帳款。

另外，位於新北市八里區某藥局未繳回防疫口罩應收帳款約2萬5000元，於2021年3月初移送新北分署執行，經新北分署扣押該藥局得向衛生福利部中央健康保險署請領之醫療費用申報債權，全額扣足，予以收取後繳清帳款。

新北分署表示，感謝配合中央流行疫情指揮中心實名制口罩及酒精配銷作業之藥局人員對防疫之奉獻，但仍請配合自動繳回帳款，以免遭受執行，如有經濟上困難，並得向新北分署申請分期繳納。

(中時 )