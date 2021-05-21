蔡英文總統昨第二任期周年未依慣例發表演說，藍委今表示，習慣大內宣、靠網軍治國的蔡政府，已掩蓋不了缺水、缺電、缺疫苗，所以蔡英文才不敢出面報告政績；但在此之際，卻仍由國安官員指控北京以認知戰降低民眾對政府的信任，形同用意識形態綁架台灣人，只想靠政治宣傳解決技術性的科學問題。

國民黨立委陳以信指出，總統在520循例都要報告政績，但今年蔡英文卻不敢出來，就是因為執政5年來，台灣已是風不調、雨不順，從太魯閣號意外釀重大死傷、華航諾富特變成防疫破口、能源政策失衡導致全國大停電，每件重大事故都是人禍造成。

陳以信說，但政府卻依舊進行鋪天蓋地的大內宣，養網軍、做梗圖，做到連外媒都說台灣防疫破功就是因為太自滿，「除了愧對國人，蔡英文什麼都不必多說。」

「520沒有演說，是因為無話可說！」國民黨立委楊瓊瓔也指出，台灣缺水、缺電、缺疫苗，但政府卻還只顧著做政治宣傳，擺明了也缺乏政治責任與誠信，這儼然是台灣陷入困境的根本原因。

國民黨立委溫玉霞不滿地說，台灣疫情因人為問題出現破口，國安官員卻主動找路透社放話，指稱北京對台發動認知作戰，降低我國民眾對政府防疫措施的信任；甚至有綠營名嘴把缺水問題，導向中共對台發動氣象戰，這些問題明明都是「技術性科學問題」，政府卻當成政治問題看待，連買不到疫苗都能說是「阿共陰謀」，聽了真的很煩。

「技術問題要用科學方法解決，蔡政府不要再用意識形態綁架台灣人！」溫玉霞向蔡英文喊話，只要自己做得好，就不用怕什麼認知作戰，繼續甩鍋牽拖，只會讓人民更懷疑這個政府到底怎麼了。

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(中時 )