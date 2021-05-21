本土疫情升溫，民進黨立委羅致政今證實，國會辦公室助理昨晚被通知確診，引發進出立法院人士恐慌。位於羅致政國會辦公室隔壁的民眾黨立委賴香伶表示，目前不清楚確診者傳播鏈情形，呼籲除密集消毒外，立委研究室大樓進出及各樓層應加強人留管制，並應立即實施實聯制。

賴香伶表示，近期辦公室都實施分流異地上班，因配合下周起休會，已經要求全部同仁不要到辦公室。

賴香伶說，同樓層還有4名委員辦公室，除加強消毒工作外，立委研究室大樓各樓層應加強人流管理，秘書處應訂定更嚴格的分層管理機制，而不是僅靠警衛或樓管被動式管理，應強制實施實聯制，落實人員進出管制，以便若發現確診者能夠迅速完成疫調。

針對確診逐跡部分，賴香伶要求立院秘書處盡速提供給同樓層的委員，而不是等到有委員在臉書公告，她才得知國會有助理確診，事前完全沒有人通知；同時，秘書處應公布統一的因應作為，釐清需要匡列居家檢疫跟篩檢的名單，避免造成人心恐慌。

賴香伶呼籲，疫情嚴峻，民眾外出要勤洗手、戴口罩，同時要求立院秘書處，利用下周休會期間落實消毒等防疫措施，疫情應不至於在國會擴散，外界毋須恐慌。

(中時 )