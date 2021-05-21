疫情讓全台提升到3級警戒，8大場所及其他休閒娛樂場所等皆須關閉暫停營業，但苗栗縣仍有娃娃機業者不甩防疫新規，仍開門營業，讓巡邏員警發現後，立即通知業者到場，蒐證後抄登資料，函請衛生局依傳染病防治法裁罰。

為了防堵新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心宣布全國提升到3級警戒，除了關閉8大場所及其他休閒娛樂場所外，自助選物販賣機事業包括娃娃機店、釣蝦魚場、桌遊店、餐飲業附設卡拉ok店等，也全都要配合防疫暫停營業。

苗栗縣警察局苗栗分局三義所副所長潘韋頌、警員陳永斌，20日上午10時擔服巡邏勤務時，發現仍有娃娃機業者不甩防疫新規定，店內有一部球魔方機台還插電仍可供客人把玩，不遵守公告暫停營業，店家LED跑馬燈還在打廣告字樣，警方立即通知業者羅姓男子到場，於蒐證後抄登資料，函請衛生局依傳染病防治法裁罰。

由於娃娃機店、釣蝦場、桌遊店等，容易成為民眾聚集地點，無法落實維持社交距離、全程佩戴口罩、建立實聯制、量測體溫等，且因無人管理導致使用後無法立即清潔消毒等具防疫風險情事，故採嚴格管制以避免成為防疫破口。

苗栗警察分局分局長楊贊鈞提醒，相關易接觸傳染的營業場所，依傳染病防治法第37條第1項第6款規定，其他經各級政府機關公告防疫措施，即刻暫停營業，以防範疫情擴散。如果業者違規開業且拒絕改善者，可依傳染病防治法處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

(中時 )