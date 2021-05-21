宅經濟發酵，軸承大廠瑞穎工業去年營收及獲利雙雙飆史上新高，EPS攀升至11.10元，21日股東會通過每股配發現金股利10.0元，現金配息率90.09％。瑞穎董事長陳柏峰表示，今年疫情雖然升溫，目前營運現況，瑞穎看好今年營運優於去年。

瑞穎指出，2020年全球經濟雖然衰退，瑞穎九成產品都外銷，主要銷往美洲，去年新台幣兌美元匯率升值5.53％，在大環境不佳、匯率升值雙重壓力下，瑞穎卻因宅經濟對軸承產品需求增加及開拓大客戶效益顯現而受益，挹注營收大幅成長，雙雙改寫公司成立新以來的歷史新高佳績。

展望2021年，世界各國開始接種疫苗，有助於企業及消費者恢復正常的經濟活動，國際貿易也可望回到正常成長的軌道，全球經濟可望復甦。美國經濟表現逐漸恢復常軌，經濟成長率預估可達4.25％。在此新經濟環境下，瑞穎積極拓展新客戶及新市場，2021年可再創更優異的業績。

瑞穎2020年營收18.79億元，年成長27.93％，稅前淨利4.85億元，年成長22.40％；稅後淨利3.89億元，年增幅22.91％，EPS攀升至11.1元。會中承認去年財報及營業報告書，通過盈餘每股配發現金股利9.80元、法定盈餘公積美股配0.20元，合計每股配發現金股利10.0元。

(工商 )