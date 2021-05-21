東元經營權爭奪戰並未因金管會宣布暫停召開股東會而休兵，東元集團第三代菱光科技董事長黃育仁領軍的東元改革派，為爭取外資及法人認同，菱光科技宣布，今（21）日下午召開線上記者會說分明。

東元原訂下週二（25日）召開股東會，全面改選7席董事、4席獨董，東元集團會長黃茂雄與寶佳集團、華新三方結盟，加上官股支持，持股超過45％而居上風。不過黃茂雄長子黃育仁也獲得英系退休基金Silchester表態支持，加上公開收購委託書頗有斬獲，外界初估黃育仁主導的改革派可拿下25％以上股權。東元公司派與黃育仁所屬改革派，兩方人馬爭取尚未表態的外資及法人24日電子投票前支持，動作頻乃，並未金管會宣布股東會暫停而放緩，東元21日下午2:30舉行線上法說會，菱光也宣布21日下午3:00召開線上記者會，菱光董事長黃育仁領軍，董事提名人黃立聰、獨董提名人劉積瑄獨董、創始股東代表孫嬿美及律師顧慕堯都會出席。

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