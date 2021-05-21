邱姓男子疑與藍姓女子有車禍賠償糾紛，日前多次在新北市新店區藍女社區附近隨意施放煙火報復，他又製作藍女確診的假訊息傳單開車沿途發放，台北地方法院認為他涉犯恐嚇且有反覆實施的可能性，又有滅證行為，裁定將他羈押禁見。

北院法官認為，邱男涉犯強制罪、恐嚇危害安全及防疫相關條例規定，犯罪嫌重大，他案發後丟棄犯案用手機並刪除電腦資料，且之前對藍女恐嚇遭判刑後，又不知悔改繼續恐嚇，有羈押的原因及必要。

邱在2018年與藍姓女子有車禍糾紛，因賠償問題心生不滿，日前多次在藍女的社區附近施放煙火洩憤，被民眾戲稱為「煙火哥」，當時被警方依公共危險罪及違反《社會秩序維護法》送辦。

在全國防疫三級警戒時，邱在17日開車在新店區中興路沿途發放假訊息傳單，傳單指稱，藍女為自費快篩陽性確診，警方訊後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、個資法、恐嚇、妨礙名譽等罪嫌移送，檢察官向法院聲請羈押，法院審理後裁定收押。

(中時 )