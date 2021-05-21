弘煜科技與遊戲新幹線聯合發行的國產經典戰棋手遊《風色幻想SP手機版》，自遊戲消息釋出以來，引發玩家們熱情關注，今（21）日帶來全新系統「戰術指揮」、「高度壓制」等特色內容介紹，還有多項有趣豐富的系統將陸續公開，敬請玩家拭目以待。此外，官方也釋出第二部沙畫「愛這個字」，並預告將於6月9日邀請《風色幻想》之父「惡魔貓」來到粉絲團線上互動，與玩家們分享本作的開發秘辛。

「戰術指揮」扭轉戰局、「高度壓制」以計制敵

《風色幻想SP手機版》除了承襲單機版本經典戰棋玩法與特殊RAP真實行動點數系統之外，製作團隊還開發加入全新系統「戰術指揮」，讓玩家在一回合能多次行動的情況下，可選擇保留多餘行動點數，當累積到一定的行動點數後，可藉由角色下達「戰術指揮」幫助全體隊員提升攻擊、防禦、移動力等特殊功能。而面對不同困境時，每位角色可運用的戰術也有所不同，即使是小兵也能立大功。

戰術指揮系統

戰術指揮系統

在原來的單機版本中，擁有高低起伏的地形設計，而這項特點將會在手機版本內大幅運用在戰場上，不再只是傳統地圖功能這麼簡單，全新系統「高度壓制」，當玩家站位位置高於敵方角色高度時，就能發揮額外傷害與爆擊機率加乘優勢，還可以利用地形變化與隊友站位相互配合，阻隔敵人或減少移動空間，藉此保護較脆弱的夥伴，不受敵方攻擊。

「高度壓制」透過高低差壓制敵方

「支配領域」藉由隊友阻隔敵方移動路徑與行動力，保護夥伴

《風色幻想》之父「惡魔貓」6月9日與你線上不見不散

《風色幻想SP手機版》官方粉絲團將於6月9日舉辦「風色緣起」直播活動，特別邀請《風色幻想》系列中的重要推手「惡魔貓」與玩家粉絲們一起線上互動，為了響應遊戲全新系統「歷史斷章」的概念，惡魔貓也將親自揭露風色系列每一代產品中不為人知的開發秘辛，以及當年未述說完的趣事與祕聞，包括當年新月帝國的四將軍、反抗軍內千絲萬縷的關係等，以回應玩家的好奇與期待，粉絲團也將陸續釋出更多第一手遊戲情報及福利活動，敬請期待！

當年新月帝國的第四將軍為何消失？

第十三反抗軍的修與米亞究竟有什麼不為人知的過往？

第二部沙畫影片「愛這個字」譜出戀曲

自上次公開首支沙畫「我的母親」以來，收到玩家們廣大的迴響，官方今日再釋出第二部沙畫影片「愛這個字」，邀請知名廣播主持人「光禹」，以溫暖且有磁性的嗓音述說故事，搭配動人心弦的畫面與《風色幻想SP》廣為人知的BGM『被稱為「愛」的這個字』，要再次的來感動玩家。沙畫影片中的每一幕都埋藏不少與風色幻想相關的彩蛋與伏筆，粉絲團也將同步舉辦猜謎活動，邀請粉絲分享當年的風色時代。

第二部沙畫影片「愛這個字」

(科技)