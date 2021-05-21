本周美國公布4月份利率會議紀要顯示，聯準會即將討論債券買回計畫合適性，市場存在通膨與緊縮貨幣擔憂，然而，上周初次申請失業救濟金人數創疫情以來新低，經濟溫和復甦，美國科技股甩開通膨與利率彈升威脅，股價跌深反彈。今早台股掛牌的美股ETF全面翻紅，包括永豐美國科技(00886)、國泰北美科技(00770)、國泰費城半導體(00830)等。

3月份以來資金一度呈現由成長型轉向價值型標的現象，永豐投信表示，全球資金快速輪動的情況在各地股市上演，美股資金是否穩定回流成長型標的，美科技型ETF可望重新受惠，建議投資人把握科技股底部回升，順風投資分批承接，掌握創新科技長線成長題材。

美國全民接種疫苗後，夏季可望實現群體免疫目標，防疫限制措施進一步放鬆，有利於整體經濟持續轉佳，過去一段時間，科技股走勢較為震盪，創新技術帶動的長期結構轉變與成長趨勢仍將成為獲利與股價帶動性持續可期的關鍵。

18日剛剛召開的Google開發者線上大會，Google揭示，規劃在2029年打造出全球首座量子運算能力的量子電腦，並且推動商用化解決全球經濟、農業、醫療等問題；宅經濟商機中串流平台的內容服務更受注目，串流平台Netflix及Disney+由疫情最熱時期由訂戶數及觀看時間挹注獲利，轉向平台內容投資成長力，解封後的大製片內容投資與帶來的衍生收益更受期待。

以永豐美國科技(00886)而言，追蹤NYSE美國創新突破科技指數投資，精選新技術與新科技發展領域一線標的，包括Google母控股公司Alphabet、臉書、微軟、蘋果、Nvidia、亞馬遜、迪士尼、吉利德皆在前十大成份股之列，將雲端運算、AI技術、創新醫療與5G概念等四大突破科技商機全部涵蓋。

(時報資訊)