周五穀物電子盤全收黑，其中玉米期貨走低，儘管在中國需求強勁和全球供應趨緊，但市場預計本周將上漲近3％，而大豆下跌，本周可能是四個月來最大單週跌幅，而小麥則面臨第二個周跌幅。

周五(5/21)截至台北時間11:25，最活躍的玉米期貨跌0.71%，至659.75美分，盤中高點666.75美分，最低658.75美分；最活躍的大豆期貨跌0.60%，至1524美分；最活躍的小麥期貨跌0.15%，至674.25美分。(商品行情網)

(時報資訊)