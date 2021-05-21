《商情》穀物電子盤全走黑 12:002021/05/21 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周五穀物電子盤全收黑，其中玉米期貨走低，儘管在中國需求強勁和全球供應趨緊，但市場預計本周將上漲近3％，而大豆下跌，本周可能是四個月來最大單週跌幅，而小麥則面臨第二個周跌幅。 周五(5/21)截至台北時間11:25，最活躍的玉米期貨跌0.71%，至659.75美分，盤中高點666.75美分，最低658.75美分；最活躍的大豆期貨跌0.60%，至1524美分；最活躍的小麥期貨跌0.15%，至674.25美分。(商品行情網) 《期貨》甩開疫情隱憂 5月台指期開盤大漲300點 《其他電子》鴻海站穩百元關 外資看後市不變 (時報資訊) #全球 #活躍 #穀物 #電子盤 #玉米期貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》黃金亞洲電子盤持穩近4個月高點 10:522021/05/18 財經 《商情》美元走軟 支撐紐約期金漲至4個月高點 10:012021/05/18 財經 金融股第一家 京城銀股東會 電子投票占9成 11:472021/05/18 財經 《盤中解析》航海王、鋼鐵人復活 台股狂飆600點 10:182021/05/18 財經 電金傳產紛反彈 台股早盤大漲逾200點 09:202021/05/18 財經 1分鐘讀財經》好慘！台股124檔殺破去年319股災低點 08:232021/05/18 財經 《台北股市》台股短打融資洗出場 2倍槓桿型ETF單日飆漲逾1成 12:172021/05/18 財經 《商情》美元走軟 紐約棉花收漲 10:012021/05/18 財經 《晨間解盤》先止穩 再佈局(日盛投顧提供) 09:142021/05/18 財經 《國際油價》原油亞洲電子盤走堅 11:262021/05/18 財經 台股大跌沒在怕… 外資大買334億 04:102021/05/18 財經要聞 財經熱門新聞 3大利空爆了！謝金河1句示警台股 散戶注意 - 財經 謝勤益：面板供需Q4反轉 - 財經要聞 - 工商時報 華為遭美4輪制裁太痛苦 CEO哀號曝慘況 - 財經 H組永不停電 專家洩這區房價沒說的秘密 - 財經 航運股發燙 量史上新高 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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