航運市況火熱，慧洋-KY(2637)董事長藍俊昇在今天股東會表示，市場仍呈現供不應求狀態，散裝船運價仍持續看漲，樂觀今年全年營運表現。

2020年全球受到新冠肺炎(COVID-19)疫情衝擊，在疫情未明朗的情況下，各國經濟貿易活動停擺，連帶影響航運市場需求，然而自下半年起，由於各項防疫措施逐步落實，且產業與民生需求回升，市場開始逐步回溫，並在今年正式爆發，海上運輸出現塞港、缺船等現象，代表散裝航運市況之波羅的海乾散貨船綜合指數(BDI)持續走揚，慧洋-KY以中小型船舶為主的日租金均價則維持在2萬美元以上，更甚疫情前表現。

面對近期股價波動劇烈，藍俊昇表示，市場仍呈現供不應求狀態，散裝船運價仍持續看漲，樂觀今年全年營運表現，而受到疫情影響，未來兩年新造船數量將明顯減少，加上國際海事組織(IMO)即將施行最新環保法規，預計於2023年1月起實施船舶效能指數(EEXI)及營運碳強度指標(CII)，明確規範碳排放標準，未達標準之船舶將可能面臨強制降速或停止營運，屆時將影響海上船舶周轉率，船噸供需失衡再現，預估全球市場將有80%以上船舶受到影響。

慧洋-KY目前旗下共有137艘船舶，未來兩年內預計再新增8艘，不僅穩居散裝航運龍頭地位，更擁有業界最高比例之節能船舶，可望是新規範上路後最具競爭力之船隊；此外，受惠於今年度散裝航運市場回溫，二手船舶交易市場活絡，公司今年將以處分20艘船舶為目標，目前已售3艘，另外4艘將於近期交船出售，持續汰舊換新，以強化船隊競爭力並改善資產負債結構。

慧洋-KY今天如期舉行股東會，會中除通過增加0.5元現金股息，總計每股配發1.5元現金股息，今天股東會也完成董監事改選，董事部份由原先藍俊昇、趙子隆、福井正幸、陳明上(代表法人：金洲投資有限公司)續任，獨立董事由原先林則君、邱永和、劉彩卿續任，新任獨董則為馬國柱、陳清怡，慧洋獨立董事席次共5席，高於金管會規定（兩席以上且不得少於董事席次五分之一）之標準，顯示慧洋-KY高標準之公司治理。

慧洋-KY日前公布4月合併營收為13.82億元，續創新高，累計前4月合併營收達49.19億元。受惠散裝航運船型日均價維持2萬美元以上，單月營業利益5.05億元，推升慧洋-KY營業利益率至37%。業外部分，4月因台幣及日幣升值而各有約100萬美元匯兌損失，另有4艘船舶提前解約賠償金，同時依據會計處理原則提列資產減損後，共計有約700萬美元的業外收益，4月稅前盈餘為5.57億元，自結每股稅前盈餘為0.75元。累計前4月稅前盈餘為14.52億元，自結每股稅前盈餘為1.95元。

展望2021，慧洋-KY樂觀未來散裝航運市場穩健向上，今年預計有57艘船舶將進行換約，預估換約漲幅高達32.17%，集團獲利可望再創高峰。

(時報資訊)