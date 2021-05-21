戴爾美語教育科技事業公司(7603)將於今(110)年6月2日透過創櫃板辦理登錄前籌資。

戴爾美語教育科技事業公司(產業類別：文化創意)為專業英文證照及留學考試輔考機構，為美國教育測驗服務社(ETS)及英國文化協會(B.C.)官方授權的托福測驗、GRE測驗、雅思測驗之正式考場，提供課程輔導教學、托福/GRE/雅思測驗考試、海外留學選校辦理等全方位服務。隨著公司新產品陸續市場化，如創新開發的VR/AR教學產品、AI自學與測驗的網路學習平台、線上真人多國語言教學平台、智能化的客戶關係服務系統等，靈活串接線上與線下資源，達成O2O雙向教學。

櫃買中心表示，戴爾美語將自110年5月26日起揭示其籌資資訊，並於110年6月2日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

(時報資訊)