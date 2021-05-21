大陸油脂、冰品進入傳統旺季推升，南僑(1702)4月稅後純益年成長149.72%，今日股價開高後，一度衝至55.8元，漲幅約在3%。

南僑自結4月稅後純益1.14億元，較去年同期4601萬元，年增149.72%，EPS 0.46元。前4月獲利3.95億元，較去年同期1.21億元，年增加224.52%，每股盈餘1.59元。

南僑表示，4月獲利較去年同期增加6888萬元，最主要是因大陸油脂事業營收較去年同期增加2.5億元(年成長31.5%)，獲利增加4100萬元；再加上冰品進入傳統旺季，冰品營收較去年同期增加約2000萬元及上海寶萊納餐飲因大陸疫情較去年趨緩，上海寶萊納餐飲營收增加約3000萬元所致，推升獲利。

目前氣溫日益炎熱，市場對冰品需求也續增加，南僑旗下皇家可口的杜老爺冰淇淋今年前4月銷售雙位數成長，也不停研發新口味，與舊振南合作第一款跨界冰棒，之後與其他品牌聯名冰品，消費者反應都不錯，由於跨界的產品都與廠商長期合作，商品銷售要好，才可以持續投入跨界聯名。

(時報資訊)