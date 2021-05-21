資深媒體人周玉蔻今再度爆料今日確診人數「會比昨天多」，且集中新店、中和兩地，其原因就出在新北市市長侯友宜身上，痛批侯友宜只會喊口號，更直言台北萬華之所以疫情能被控制住，就是因為台北市長柯文哲和中央密切合作，對於周玉蔻的說法，網友驚呆表示，周玉蔻不是最愛批評柯文哲，怎會突然肯定柯？就有網友懷疑，現在民進黨策略可能就是要捧柯打侯，全力圍攻侯友宜。

周玉蔻今（21日）在廣播節目《周玉蔻嗆新聞》爆料，今天確診人數會比昨天多一點點，主因是新店、中和兩地疫情大爆發。周痛批，新北市的防疫進度已落後好幾天，讓病毒從板橋帶到三重、三重再帶到中和，導致如今中和變成重災區，如果新北市早一點進行快篩，會有這麼多的確診嗎？周更指出，台北市萬華之所以能順利壓制下來，就是因為剛爆發時，柯文哲就與衛福部部長陳時中密切合作。

對於周玉蔻的批評，批踢踢網友驚訝表示，什麼時候看過周玉蔻肯定柯文哲過了，「中央廚房菜單看來是定好了，這波集中打候，看今天政黑的表現囉」、「綠營全力圍攻侯友宜，各位千萬不要獵巫」、「真的是協同作戰了，民進黨中央是下了全面作戰的指令了吧」、「弄個大破口來打侯，厲害」、「捧柯打侯定調了，側翼會開始捧柯嗎，這畫面太美，不敢相信」、「靠杯，蔻蔻姐竟然沒罵柯，見鬼了」、「捧柯打侯，民進黨這群人真的很不要臉」。

網友留言。(圖片翻拍自批踢踢網站)

還有網友表示，「不獵巫、不盲從、不造謠，結果都是自己人在做的事」、「笑死，前幾天說合作對抗病毒，這兩天瘋狂打侯」、「coco根本給dpp幫倒忙」。

陳時中縱容周玉蔻爆料確診數？ 鄭村棋怒轟：媒體人竟變政府養的狗！

(中時新聞網)