這下子爵士很有機會拿出完整陣容全力爭冠了！自從4月17日不慎扭傷腳踝，休兵至今的爵士當家射手米契爾21日受訪表示，他的目標是在季後賽首輪G1宣告傷癒復出，努力帶領本季拿下聯盟戰績第1的西區頭號種子爵士爭搶今年總冠軍。

「我的腳踝感覺很好，今天的感覺就像是我第1次傷癒一樣，」今天總算參加爵士完整訓練的米契爾表示，「過去兩周我持續都在恢復，不過這次傷勢可能比想像當中更嚴重一點。」當時米契爾還要依賴兩名隊友攙扶，才有辦法離場治療。

儘管米契爾都預告復出了，爵士總教練史奈特仍小心翼翼表示，「我希望他能在首輪復出，不過我們還須持續觀察他的傷勢，明天我們會再看看他的身體與腳踝感覺。他看起來一切都好，但有時會感覺疲憊，他自己的感覺將決定復出計畫。」

米契爾本季替爵士打了53場，場均26.4分、5.2助攻與4.4籃板，儘管爵士季後賽首輪對手還沒出爐，必須等待明天勇士與灰熊的附加賽結果而定，可是爵士首輪G1敲定24日上午開打，米契爾能否跟他預告一樣復出，將會牽動爵士首輪戰況！

(中時 )