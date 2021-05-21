台灣新冠肺炎疫情不斷傳出新的確診病例，立法委員羅致政的助理由於居住於萬華高風險熱區，於上周日（5/16）進行採檢，之後於昨晚5/20（四）19:30左右接獲通知確診。國民黨青年團前團長凌濤呼籲羅致政盡速公布助理的近日足跡。

立法委員羅致政今（20）一早在臉書公布，他的國會辦公室某位助理，由於居住於萬華高風險熱區，於上周日（5/16）進行採檢，之後於昨晚5/20（四）19:30左右接獲通知確診。羅致政臉書也特別說明，該同仁本周（5/17-21）均未到立法院上班，目前也沒有發燒或其他身體異狀，正等待被安排至集中檢疫所。

羅致政臉書也指出，他本人在立法院院內，不論戶內外都全程配戴口罩，但由於近期出席立法院朝野協商，為避免立法院同仁過度恐慌，他於昨晚進行抗原及核酸檢測篩檢，兩項結果均顯示為陰性，請大家放心！他也會遵守指示，居家隔離14天。

國民黨青年團前團長凌濤質疑，羅致政委員連日口水戰，拿防疫旅館數量誤導，帶風向抨擊新北市防疫做得不夠好，結果他的辦公室反而成為防疫破口。凌濤也呼籲，羅致政委員要立即公布近日助理的足跡！

(中時新聞網)