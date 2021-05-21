遠東SOGO百貨睽違已久終於要開新店，遠百（2903）20日代子公司重慶大都會廣場太平洋百貨公告，將向重慶華誠投資承租大陸重慶隆鑫中心（亦稱重慶時代中心）南北樓裙樓，計80,575平方公尺(折合24,374坪），準備開重慶三店。

遠東集團自2002年底接手太平洋SOGO百貨以來，大陸百貨事業曾一度拓展至全中國達13-14家店，唯隨著大陸電商數化零售迅猛發展，近十年來虧損連連、年年收店，但也因收掉虧損近年大陸事業漸轉盈，2019年在大陸小幅獲利，2020年疫情年上半年多數停業有補助，下半年大陸報復性消費，即使年底上海不夜城店租約到期結束營業，今年首季仍持平。

SOGO總經理汪郭鼎松今年初即指出，SOGO在大陸百貨據點在近十年從最高峰的13、14家，因租金到期或商圈轉移接續結束，目前全中國還有上海徐匯、重慶大都會店與江北店、大連店等4店；近三年遠東集團持續評估開新店，特別重慶、上海都在評估中，20日重慶大都會廣場太平洋百貨敲定向重慶華誠投資承租大陸重慶隆鑫中心20年合約，無疑是為開新店做準備。

而據了解，目前SOGO重慶兩家店包括大都會店、江北店，其中江北店一直是獲利大店，早在五年前即評估過開重慶3店，去年因疫情衝擊，重慶大都會店因商圈轉移空置率高達六成，且據悉大都會店合約即將到期，重慶確有必要積極評估再添新店，此次承租的重慶時代中心亦屬江北地區，為目前重慶超級商圈，規模8萬平米，約2萬多台坪的商場預計籌備購物中心型商場。

據指出，大陸百貨零售供應過剩，實體零售變化很大，舊有品牌求售或減少規模，SOGO原預計去年2020確定重慶新據點，但因疫情衝擊而延宕。

(工商 )