勞動部勞動力發展署業於20日完成與英國技能組織（WorldSkills UK）簽署「雙邊技能卓越夥伴關係合作瞭解備忘錄」，期許未來我國攜手英國技能組織，持續深化技職教育，共同追求卓越技能的發展。

勞動部向來重視技職教育與青年人才培育，我國自59年加入國際技能組織(WorldSkills International，WSI)以來，每年辦理分區及全國技能競賽，選出優秀國手進行培訓並參與國際技能競賽。透過競賽，鼓勵年輕人投入技能學習，擴大職涯選擇，同時將國際最新的技能、技術及工法帶回國內，提升產業技能水準。

我國歷年來在國際技能競賽表現亮眼，108年於俄羅斯喀山辦理之國際技能競賽世界排名第3，更於108年與國際技能組織簽署合作瞭解備忘錄並成立全球第二座WSI能力建構中心，積極協助非洲、中南美洲及亞洲地區開發中國家裁判及選手提升技能水準，未來透過雙方交流互惠方式共促區域技能發展。

英國技能組織於42年加入國際技能組織，也是歐洲技能組織一員，技能表現在歐洲地區居執牛耳地位。該組織比照WSI能力建構中心模式，於109年成立卓越中心，並與英國牛津大學合作，將創新及卓越導入技職教育，協助青年提升技能及潛力。

勞動力發展署署長施貞仰表示，臺英兩國不論是在國際技能競賽場合，抑或國與國的技能交流活動皆相當熱絡，此次與英國技能組織簽署的合作備忘錄，內容涵蓋技職體制、標準及政策等資訊交流，包括最佳實務做法分享、選手培訓及裁判專業發展。施貞仰表示，這次簽約僅是雙方正式合作的開端，因應新冠肺炎疫情，目前以線上模式進行交流，未來國境開放，將安排裁判長及國手與英方進行更多實地交流，汲取彼此經驗，共同追求卓越技能的發展。

(工商 )