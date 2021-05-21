資深藝人曹西平，直率性格讓他的粉絲遍及各大年齡層，近來收到粉絲寄來的蛋黃酥禮盒，沒想到開箱後發現竟全部爛成一團，如同嚼爛吐出來的一樣，讓他難掩怒火痛批：「你這樣子做好嗎？傷了這位蛋黃酥老闆的心」。

曹西平透露有粉絲寄了4盒蛋黃酥讓他品嚐，沒想到開箱時發現全部爛成一團，4盒24個蛋黃酥沒有一顆是完整無缺，不知情的人還可能會以為是誰吐出來的，讓他坦言看了很噁心並且相當生氣，對於粉絲愛心全被糟蹋感到相當遺憾，忍不住怒斥：「怎麼丟的可以丟成這樣子，防疫期間不想上班，也不要這樣子毀掉公司信譽，這麼大一個公司怎會這樣子做，我不懂？」似乎認為罪魁禍首就是送貨員。

對於粉絲心意被糟蹋，曹西平表示對方若得知認真製作的蛋黃酥遭毀，肯定會相當心疼和難過，因此到現在仍隱瞞實情不敢告知，也希望對方下次不要再找這樣子的公司運送，網友見狀也紛紛留言：「很傻眼啊！把他人的心血搞成這樣，這是怎麼丟的啊」、「根本就是故意的，都碎成這樣，不知道還以為是用手戳的」、「這個要跟貨運公司反應。這素質太差了」。

面對國內疫情升溫，本土確診爆增，導致許多店家紛紛暫停營業，讓曹西平無奈表示沒有人潮，很多人只能認賠做生意，不禁感嘆：「不用幾級了，我們現在已經失控了」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)