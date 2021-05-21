【旅奇傳媒/編輯部整理】新北防疫旅館房間截至5月20日尚有1288房，隨著不斷有新增防疫旅館新上線，數字每天都會滾動式變化，目前預計五月底前達到1741間，且一直以來都維持4成空房，沒有房間數不足的問題。

新北市政府觀光旅遊局針對外界指媒合官網上的房數與公布數據有落差，強調官網上，只是部份旅館提供給返台旅客自行線上預訂的服務系統及數字，並非全部房源。另外也有部分房間是在清潔中、必須消毒靜置，業者需要整批處理，實際數字都以觀旅局正式公布為主。觀旅局並再次強調。防疫旅館要看的是杜絕病毒的管理品質，而非在數字作文章！

觀旅局有24小時專人媒合，接到衛生局的居家隔離資料，就會即刻聯繫防疫旅館，防疫旅館先向居隔者報價，確認意願後，立即無縫接軌媒合派房，若價格上有疑慮，也會另行媒合。

至於外界關心其中一家防疫旅館業者訂價偏高，觀旅局指出，該旅館為公寓式酒店房型，房間坪數20坪，還有溫泉設施，依居檢民眾不同的需求與意願媒合，因此價格有所不同。撇除此特殊案例，其他防疫旅館的平均收費落在2800元左右。

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(中時新聞網)