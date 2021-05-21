海軍銳鳶無人機21日上午在台東太麻里外海訓練時失聯，稍後漁民發現墜落海面，目前海巡署已經前往打撈，無人傷亡。

中科院21日上午9時開始在九鵬基地實施火砲射擊，範圍在太麻里外海；同時海軍海上偵搜大隊在太麻里外海執行銳鳶無人機訓練。上午8時許銳鳶無人忽然在空中失聯，上午10時許漁民在太麻里香蘭外海12海浬出發現墜海的銳鳶無人機，已通知海巡署前往打撈，所幸墜落海面，無人傷亡。

(中時 )