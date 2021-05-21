海軍銳鳶無人機墜落太麻里外海 無人傷亡 12:142021/05/21 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 銳鳶無人機。（圖／資料照片，黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海軍銳鳶無人機21日上午在台東太麻里外海訓練時失聯，稍後漁民發現墜落海面，目前海巡署已經前往打撈，無人傷亡。 中科院21日上午9時開始在九鵬基地實施火砲射擊，範圍在太麻里外海；同時海軍海上偵搜大隊在太麻里外海執行銳鳶無人機訓練。上午8時許銳鳶無人忽然在空中失聯，上午10時許漁民在太麻里香蘭外海12海浬出發現墜海的銳鳶無人機，已通知海巡署前往打撈，所幸墜落海面，無人傷亡。 韓國軍方購買氫動力無人機 疑室外機冒煙起火 宜蘭市醬油工廠火警無人傷亡 (中時 ) #太麻里 #外海 #銳鳶無人機 #海軍 #墜落 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全球海權向亞洲轉移 美海軍居5強之首 陸爭奪霸主地位 23:122021/05/17 兩岸 興達一號機再傳故障 台電：不影響供電 14:042021/05/17 生活 停課期間12歲以下國小生無人照顧 新北教育局開放到校安置 16:532021/05/17 生活 影》戰場擴及海上 以戰艦猛轟加薩 哈瑪斯打以石油平台 09:272021/05/18 軍事 阿爾卑斯山融雪現一戰避難所 歷史學家驚嘆：像坐時光機 13:202021/05/17 歷史 用電5月歷史新高＋興達跳機 台電致歉、盼等大修機組歸隊 22:222021/05/17 財經 美國之音分析報導》解放軍頻頻軍演恫嚇台灣 未來作戰手法或大幅改變（陳筠） 09:272021/05/18 海納百川 男子騎三輪車勇闖沙漠 失蹤50小時竟靠1瓶水獨撐 12:212021/05/18 搜奇 電梯抽驗弊案偵結 涉案工程員輕生 北市府無人被起訴 10:212021/05/18 社會 連娃娃機業者都拉紅線停業 盧秀燕對市民防疫表示感動 11:222021/05/18 生活 國戰會論壇》分散式作戰之比特幣（譚傳毅） 10:002021/05/18 海納百川 政治熱門新聞 「阿公店之亂」害他與天下為敵？沈富雄：全國專家看法我都不同意 - 政治 節目停播倒數 周玉蔻今再爆確診人數「比昨天多」 怒飆侯友宜：都你害的！ - 政治 影／柯文哲宣布設「台版方艙醫院」 內容曝光 - 政治 3＋11大破口 鄭麗文怒轟民進黨：只憑范雲一人？ - 政治 周玉蔻今又「超前爆料」還狂嗆侯友宜 網全怒了：指揮中心還不罰？ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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