【旅遊經 編輯部報導】

許多民眾心中有「愛」，常會在公園等地餵養野生動物，但這些所謂「愛」的行為，不僅影響野生動物求生的本能，也改變這群動物的生長，也會造成某些物種大量繁殖，甚至影響生態的平衡，您所謂付出的愛心其實是一種「害意」，現在不僅會影響了野生動物的生長、生態、環境衛生，也可能影響到您的荷包。台北市於6月1日起將開罰餵食公園野生動物的民眾，將處以新臺幣1,200至6,000元罰鍰。

對於有些人來說，覺得自己付出的愛，並沒有錯，但有時「愛之適足以害之」！餵食現象除了造成環境問題外，對於動物本身也會有莫大的影響。例如使野生動物會喪失求生本能、產生健康疾病，甚至增加牠們被天敵捕捉的風險，尤其為造就了生態的失衡，基於種種因素，建議民眾「不餵食才是對生態最好的方式」，台北市公園處呼籲民眾勿再於公園內餵食禽鳥及野生動物。

駐警發現餵食民眾發給公告宣導單

駐警發現餵食民眾發給公告宣導單

大安森林公園有眾多飛禽_紅冠水雞(攝影：洪書瑱)

大安森林公園有眾多飛禽_喜鵲(攝影：洪書瑱)

大安森林公園有眾多飛禽_黃頭鷺(攝影：洪書瑱)

台北市公園處黃淑如處長表示，民眾常會在公園內餵食野鴿、松鼠，或是水池湖中魚類、烏龜及野禽等，其中又以大安森林公園最為嚴重，餵食種類也最多，但是牠們沒吃完的飼料會造成環境髒亂、汙染水質、鼠患增加等問題。如：松鼠大量繁殖啃食樹皮、樹木使枝幹斷裂或死亡，引發公共安全疑慮；野鴿或其他禽鳥也因食物過於充足，造成族群激增，其鳥類糞便增加造成惡臭，或具禽流感傳播等風險疑慮。台北市希望透過禁令，讓民眾不再餵食野生動物，讓公園生態回歸自然法則。

曾有大安森林公園之友基金會的志工們，在大安森林公園內發現，民眾將麵條放置於草地上留給松鼠吃，因此，在臉書表示「愛之適足以害之」，呼籲民眾停止餵食。此現象已是不容忽視。目前5月為緩衝宣導期，台北市公園處已於各公園餵食熱點張貼公告加強宣導，並請駐警隊及管理人員至5月底前於巡邏時對園區內民眾提醒公告內容及罰則，若發現民眾餵食行為，將發給公告宣導單及開立勸導單，而相關罰則將從6月1日起，開始執行。

禁止餵食罰鍰公告

禁止餵食罰鍰公告

圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處提供

(中時新聞網)