桃園市龍潭區31歲蔡姓保母受託照顧林姓姐弟，蔡女竟涉嫌5度虐打6個月大的林嬰，甚至男嬰已經喘不過氣，還不叫救護車，而要求家長到其住處將男嬰送醫。男嬰最後死於多重器官衰竭，檢方認為蔡女涉有重嫌，依傷害致死提起公訴。

檢方調查，蔡姓保母有合格證照，申請居家托育服務。2019年6月3日起，受林嬰雙親委託，開始照顧出生2個月的林姓嬰兒。但2019年10月8日時，蔡女涉嫌毆打林嬰頭部，導致林嬰右側顳頂部7乘5公分皮下血腫、右側頂骨骨折、雙側硬腦膜下腔血腫、蜘蛛膜下腔出血等。蔡女後來發現嬰兒呼吸急促、心跳有異狀，還不馬上通報119送醫，而是要求家長到她住處將嬰兒送醫。

男嬰在11月6日宣告不治，桃園地檢署調查，男嬰除了10月8日，蔡女還涉嫌在2019年8月14日、9月10日、17日、28日毆打林嬰臉部，導致右臉頰、上嘴唇、左臉頰、鼻樑、眼窩等瘀青紅腫。

林父證稱，10月8日接到保母電話，說兒子吃完感冒號突然呼吸大聲、急促，他趕往時，發現保母絲毫沒要出門的樣子，但兒子已全身發紫、雙眼翻白癱軟在地墊，他趕緊送醫。媽媽則說，詢問保母時，她稱醫院病菌很多，要照顧大女兒，才沒要出門。

林嬰雙親說，曾發現男嬰有傷勢，不過詢問保母時，都被含糊帶過。也詢問過大女兒，弟弟有沒有被打？大女兒有時候說有，有時候說沒有。檢方發函詢問醫院，發現林童的硬腦膜下腔有3處血腫，1處應是3日內，1處是3至7日，另處超過7日。

雖然蔡女稱，多半是林嬰翻身時不慎受傷，有次是她抱著林嬰洗澡後，不慎踩到玩具車，兩人一起滑倒，並沒有刻意要傷害男嬰。但檢方不採信，依傷害致死起訴。

(中時 )