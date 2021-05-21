歐洲議會（European Parliament）和歐盟成員國今天達成協議，為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）認證鋪路，將有助歐洲在夏天旺季開放旅遊。

法新社報導，歐洲議會議員和歐盟輪值主席國葡萄牙外交官員第4度協商完成後，歐盟司法執行委員雷恩德斯（Didier Reynders）推文指出：「經艱苦協商後，我們終於達成了協議。」

根據這項協議，任何居住在歐盟27國的人將可取得數位健康通行證，以顯示他們疫苗接種狀況、COVID-19 檢驗結果，或是否染疫後康復。

此舉被視為挽救歐洲夏季旅遊的關鍵手段，讓依賴觀光收入的國家重新開放旅遊，卻可降低帶來病毒的風險。

歐盟負責衛生業務的執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）表示：「這是朝向歐盟盡可能安全重啟自由行動的重要一步，同時為我們的公民提供明確性和確定性。」

至於世界其他國家也已朝相同方向邁進，例如以色列的「綠色通行證」（Green Pass），以及英國已告知人民，部分國際旅遊將在1週後獲准，具備國民保健署（National Health Service, NHS）應用程式（app）即可通行。

歐盟健康通行證初步將僅限歐盟國家內使用。

(中央社)