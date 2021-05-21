美國衛生部全球事務辦公室發推文表示，美國支持台灣獲取疫苗。（達志影像／shutterstock提供）

本土疫情持續升溫，全台進入三級警戒，更連續多日單日出現破百例確診，疫苗是終止疫情寄望之所在，但目前疫苗數量需求急迫。今(21日)美國衛生部全球事務辦公室發推文表示，與台灣衛福部部長陳時中舉行視訊會議，美國支持台灣獲取疫苗。但此話一出，不少網友在批踢踢玲諷刺留言表示，「美豬吃起來，疫苗進不來」、「美豬、牛、農產、武器先買才會給疫苗喔，啾咪」。

美國衛生部部長貝塞拉（Xavier Becerra）與衛福部部長陳時中舉行視訊會議。美國衛生部全球事務辦公室在推特表示，「很高興能與台灣陳部長討論當前的疫情及全球公衛議題。美國支持台灣獲取疫苗，肯定台灣對衛生安全的諸多貢獻，並支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會」。

此消息曝光後，不少網友批踢踢留言討論此事，其中有人說「昨天視訊妹子也說她愛我阿，每次都視訊，然後賣美豬最快」、「上次是萊豬，這次？」、「午餐吃加工豬肉壓壓驚」、「萊豬都吞了拜託快點好嗎？」

另外還有不少網友說，「到了再給推」、「東西真的送來再說」、「去年喊到現在了，放羊的小孩！等疫苗來台我就補推」、「到了再說，不要在那邊繼續放話了」。但也有網友看完新聞後表示「真的太好了」。

網友留言。(取自批踢踢)

(中時新聞網)