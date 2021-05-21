現在是大陸「教育整頓」政法部門期間，澎湃新聞21日報導，福建省人民政府新聞辦公室披露，第一批政法隊伍教育整頓工作階段成效。迄20日，已有近2000名政法幹警主動向組織說明問題，有近800名幹警向紀檢監察機關投案，已適用「自查從寬」政策處理近400人。

福建省委政法委常務副書記、省教育整頓辦常務副主任王敏夫說，迄昨全省紀檢監察機關已立案審查調查400多人，處分、處理市縣兩級政法單位班子成員近50人，移送司法機關10人；省公安廳前一級巡視員章麗婕、南平市委前常委、政法委書記吳榮才等一批違紀違法幹部受到查處，形成有力震懾。

福建省紀委常委、福建省教育整頓辦副主任王強介紹教育整頓期間適用「自查從寬、被查從嚴」政策時指出，從寬從嚴的前提是嚴格依規依紀依法，寬嚴都有度，這「度」就是中共黨內法規和法律規定的處罰幅度，既不能隨意降格，也不能隨意加碼。

王強介紹，福建省查處政法幹警違紀違法問題線索，既以「自查從寬」攻心，引導幹警主動自查，又以「被查從嚴」倒逼，對拒不主動交代問題的幹警依紀依法從嚴處理，實現教育大多數、懲處極少數的目的。

王強說，「從寬」不是「關照」，也不是寬大無邊；「從嚴」不是「草率」，也不是法外加刑，幹警「被查」後具有從輕、減輕等法定情節的，該從寬的也從寬處理。從寬處理幅度，要綜合把握「自查」是否主動、徹底、穩定；配合組織核查及認錯悔錯態度等，精準恰當做出處理。

針對整治「頑瘴痼疾」採取的具體措施，福建省委政法委副書記、省教育整頓辦副主任李傑鵬介紹，目前已制定下發紅頭文件，全鏈條發力、全系統整治。截至4月28日，福建省已全部完成「頑瘴痼疾」整治專項清單發布工作，全省93個市、縣(區)、1個開發區、2個管委會，共計472個政法單位發布專項整治清單。

(中時 )