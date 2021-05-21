祥碩(5269)第二季訂單動能強勁，且將針對產品啟動漲價，營運將衝出淡季不淡的好成績，祥碩今開高震盪，盤中漲幅站穩逾3%，股價最高達1320元。

祥碩目前在產業穩居領先位置，第二季營運可望相較第一季成長，且自有品牌端第二季到下半年相較去年會有較大成長，下半年至明年應會有很好的期望。

有鑑於歷史經驗，以往第二季為祥碩淡季，但今年有機會相較去年同期成長，目前後段產能會持續供給，需求動能也都還在，還有大陸ODM拉貨動能持續，由於第一季缺貨無法滿足其需求，目前需求動能仍強勁，祥碩也會適度和客戶反映漲價成本，會依照產品毛利影響程度調整，較大的20%以上，一般約落在10~15%。

展望下半年，祥碩目前PC客戶第二季狀況很好，第三季有英特爾開始推新平台，下半年PC整體應該還是不錯，目前代工部分因為客戶產能有點限制，所以發展自有品牌在PC等應用在成長，看到很大的機會，且明年待PCIe Gn4進入量產後，將更有利於產品組合。

祥碩也持續看好大陸市場，儘管有飛騰事件，假設最後無法解決的話，祥碩還是看到很多機會，未來大陸其他廠要發展還是會需要祥碩的標準型產品，看好標準型USB為主的市場機會，祥碩還是會以遵守美國法規為大原則。

祥碩第一季合併營收為15.79億元，季減少21%、年減少0.4%，歸屬母公司淨利達7.14億元、季減少2.7%、年成長45%，每股獲利高達10.35元，創下歷史最佳首季表現，單季毛利率為50%，季減少1個百分點、年減少2個百分點；第一季AMD占比營收約50~52%、自有品牌約48%。

(時報資訊)