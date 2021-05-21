經營85度C的美食-KY(2723)近期股價因台灣疫情升溫明顯拉回，投顧法人雖調降2021年獲利預期，但指出占比22～24％的美國市場顯著復甦，可望填補17％的台灣市場衰退，今年營運回升趨勢不變，拉回成為長線逢低布局買點，維持買進評等、目標價為200～210元。

美食股價4月底觸及191.5元的近21月高點，隨後一路震盪拉回，18日下探128元的3個月低點，半個月跌幅達33％。近日明顯止跌回升，今（21）日開高勁揚4.44％至153元，隨後拉回平盤附近上下震盪。

美食首季合併營收48.74億元，季減7.4％、年增3.68％，毛利率58.83％、營益率7.37％，營益率雖低於去年同期10.91％、但顯著優於去年同期3.24％。歸屬母公司稅後淨利2.51億元，季減27.79％、但年增近2.84倍，每股盈餘1.4元，表現符合法人預期。

美食4月自結合併營收16.19億元，雖月減4.39％、仍年增達14.68％，年增率連5月走揚，投顧法人指出，主要受惠美國門市同店營收年增達50％，中國大陸門市同店營收亦年增1～2％。累計前4月合併營收64.92億元、年增6.18％。

投顧法人指出，美食三大市場營收為中國大陸59～62％、美國及其他22～24％、台灣16～17％。第二季台灣營收雖受疫情影響、估年減18％，但美國受惠疫情降溫可望持穩首季、且去年同期基期低，看好可望年增達40％，中國大陸則可年增5％。

由於貢獻較高的美國市場顯著回溫，可望填補台灣市場衰退，投顧法人預期美食第二季淡季營收季減1～3％、年增7～9％，營益率降至6.2～6.9％、較去年同期持平略增，每股盈餘估落於1.15～1.22元，約若與去年同期相當，為全年單季低點。

展望後市，隨著氣候回升步入旺季，加上美國加速施打疫苗，經濟活動逐步恢復，可望帶動美食美國市場營運顯著成長，雖然台灣疫情升溫導致市場恐慌，但民眾已有防疫經驗、且防疫決心較強，加上疫苗協助，疫情後續可望降溫，認為股價已過度反應短期衝擊。

2家投顧法人均認為美食今年營運將持續回升，營收估成長4～6％、營益率回升至9％，獲利成長24～27％，每股盈餘可望重返7元之上，股價拉回將是長線逢低布局買點，均維持「買進」評等，目標價分別給予200元、210元不變。

(時報資訊)