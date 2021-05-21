受到美股上漲激勵，加上物美價廉股票帶領下，21日日股走高，日經指數晨收28,222.94點，上漲124.69點或0.44%。東證則收在1,900.51點，也漲4.59點或0.24%。
日股雖然在21日早盤上漲，但礙於新冠疫苗接種率偏低，市場擔心疫情又會擴散下，大盤始終缺少大漲動力。因此，目前日經指數較2月出現的高點相較，大概是下跌一成左右。
Chibagin資產管理認為，有些經過大幅下修股票變得沒那麼貴，也吸引投資人開始進場撿便宜。
旗下擁有Uniqlo平價品牌的迅銷上漲0.77％，晶片製造設備的業者東京威力科創漲0.57％，至於醫療設備製造商奧林巴斯也漲2.3％。
網路業者Cyber Agent漲3.65％，是日經指數中漲幅最大的，其次是人力資源的瑞可利與凸版印刷，分別漲3.31％與3.27％。至於昭和電工下跌3.12％，表現最差，其次是帝石與同和控股則分別跌2.96％與2.66％。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。